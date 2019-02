Surveillé comme du lait sur le feu, l’avion privé devant ramener Abdoulaye Wade au bercail suscite un intérêt particulier pour le gouvernement. Et si la présence des journalistes comme celle de l’équipe de Wade sont connues, par les autorités, l’embarquement de Pierre Goudiaby Atépa dans ce vol spécial n’était pas du tout prévu. Et cette cour acharnée que fait l’architecte au pape du Sopi n’a d’objectif que de faire engager Abdoulaye Wade dans le camp des soutiens de Ousmane Sonko.

C’est le tandem que l’Etat cherche, par tous les moyens, à empêcher de voir prospérer. Et cette fois-ci, il a bel et bien vu le jour et promet de se développer. Après avoir annoncé son refus de soutenir un quelconque candidat à cette présidentielle de février et déclaré que « il n’y aurait pas d’élection au Sénégal sans Karim Wade« , le pape du Sopi -âgé aujourd’hui de plus de 92 ans- a décidé de descendre sur le terrain, pour mener « le dernier combat de sa vie. » En plus de quelques proches et journalistes qui accompagneront Gorgui, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa sera sur le manifeste de ce vol spécial que le gouvernement surveille attentivement à défaut de pouvoir l’empêcher d’atterrir à l’aéroport international de Diass, ce jeudi.

Absent du territoire depuis plusieurs jours déjà, le patron de « Sénégal Rek« , qui réside à Paris avec comme mission, entre autres activités, de chercher à fédérer l’opposition pour le départ de Macky Sall, a décidé de venir retrousser les manches de chemise et suer aux côtés de son candidat, Ousmane Sonko. Alors que tous avaient cru que son recalage au parrainage allait doucher ses ardeurs de farouche opposant et l’obliger à retourner à ses plans et dessins, l’architecte Pierre Goudiaby s’est transformé en un père protecteur, pour Ousmane Sonko; en qui il voit la continuation de son projet de salubrité publique: débarrasser ce pays de « cette bande de complexés » qui brade le Sénégal et ses ressources naturelles à tous les aventuriers occidentaux.

Redoublant d’imaginations et de stratégies, le néophyte en politique a surpris son monde lorsque, après avoir été bloqué à la porte du Conseil constitutionnel, il a réussi à fédérer l’opposition; en transformant son domicile en quartier général pour le C25. Et tout cela, pendant que ça discutait ferme au sein du C25 et que les politiciens s’adonnaient à des calculs d’intérêts pour se positionner. C’est pendant cette période de doute que Pierre Goudiaby Atépa, lui, a très clairement fait le choix de la coalition « Sonko Président ». « Le candidat Ousmane Sonko et moi, rêvons du même pays expurgé de la corruption érigée en système, nourrissons l’espoir de voir le Sénégal libéré de tout favoritisme. Et surtout, un peuple redevenu maître de ses ressources naturelles mises au service de ses enfants. »

Et au fur et à mesure que les alliances se dessinaient et que le jeu électoral devenait moins obscur, il a décidé d’aller chercher l’héritier, à en croire les observateurs du jeu politique sénégalais, de plus de 15% de l’électorat national: Abdoulaye Wade. C’est avec ce même Abdoulaye Wade, devenu présenté comme celui qui est capable de faire basculer cette élection présidentielle que Pierre Goudiaby Atépa va rejoindre le Sénégal. Et dès sa descente d’avion, le patron de Sénégal Rek a décidé de tomber la veste pour s’engager, résolument, dans la campagne d’Ousmane Sonko. Face à ce tandem constitué de farouches opposants à Macky Sall, il y a fort à parier que le président sortant et candidat à sa propre succession risque d’y laisser des plumes.