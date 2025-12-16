Urgent: Le verdict est tombé pour Mouhamadou Sidibé, le militant de Pastef qui menacait de déloger le Pr Diomaye

La sentence est tombée pour Mouhamadou Sidibé. Le commerçant de 36 ans domicilié à Colobane et militant du parti Pastef qui avait menacé à sa sortie de la salle du Grand Théatre ou se tenait la journée des martyrs organisée par le parti Pastef, de déloger le président de la république, Bassirou Diomaye Faye du palais, a été reconnu coupable et condamné, ce lundi 16 décembre 2025 à une peine de trois mois de prison dont un mois ferme.

Pour rappel, Mouhamadou Sidibé a été interpellé par les gendarmes de la Section de recherches (Sr) à la suite de la diffusion d’une vidéo filmée et relayée sur “Jallalé TV”, en marge de l’évènement tenue le 7 décembre. Dans cette séquence devenue très vite virale dans les réseaux sociaux, le militant de Pastef tenait des propos menaçants visant directement l’autorité, dans un contexte marqué par une crise politique au sommet de l’Etat.

Le journaliste de Jallale qui lui a tendu le micro, a pour son cas, bénéficié de la clémence du parquet qui a jugé que ce dernier n’avait fait qu’exercer son activité professionnelle.