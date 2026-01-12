Urgent :Farba Ngom et Tahirou Sarr obtiennent la liberté provisoire et un contrôle judiciaire

La justice sénégalaise a accordé la liberté provisoire à Farba Ngom, député-maire des Agnams, ainsi qu’à Tahirou Sarr, dans le cadre de procédures judiciaires les concernant. Les deux personnalités sont désormais placées sous contrôle judiciaire,

Pour Farba Ngom, cette décision intervient après plusieurs demandes de la défense, qui avait souligné son état de santé fragile nécessitant un suivi médical particulier. Le député-maire, précédemment détenu au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, pourra désormais répondre à ses obligations judiciaires tout en restant sous la surveillance de la justice.

Tahirou Sarr, également concerné par une enquête judiciaire, bénéficie de la même mesure, marquant un allègement significatif de la détention provisoire pour les deux hommes. Ces décisions témoignent de l’application du dispositif légal de contrôle judiciaire, qui permet de concilier liberté individuelle et garanties pour le bon déroulement de la procédure.

Les avocats des deux protagonistes ont salué cette décision, estimant qu’elle constitue une victoire pour leurs clients, tout en rappelant que l’affaire reste en cours et que le suivi judiciaire demeure strict.

Farba Ngom était placé sous mandat de dépôt pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, dans le cadre d’enquêtes portant sur des sommes importantes, évaluées à plusieurs milliards de francs CFA.

Tahirou Sarr également impliqué dans des enquêtes financières, il est poursuivi pour des infractions similaires liées à la gestion de fonds publics et au blanchiment, en lien avec des opérations dont il était responsable.