Après le temps de la non conciliation constatée dans le différend qui l’oppose au maire de la Medina et à l’administrateur du monument de la place du souvenir africain, l’architecte Pierre Goudiaby Atepa a décidé de vider son contentieux devant les juges. Par les services de Me Bamba Cissé, il a attrait le maire Bamba Fall de la Medina et Adja Sy devant le tribunal de Dakar pour construction illégale et détérioration d’édifices publics.

C’en est fini les constats d’huissiers classés sans suite. Cette fois ci, c’est devant les tribunaux de Dakar que les contentieux seront vidés. Exaspéré de voir ses créations -qui devaient faire l’objet de fiertés nationales – transformées en souks et grands bazars, le célèbre architecte sénégalais, Pierre Goudiaby Atepa, a décidé de porter devant les tribunaux, le combat de la protection des œuvres culturelles qu’il a réalisées.

Première cible de cette riposte, Adja Sy. L’ancienne animatrice de télé, bombardée administratrice du musée de la place du souvenir africain, est accusée d’avoir permis l’édification de cantines à but commercial sur l’édifice public. A en croire Pierre Goudiaby Atepa, « ces cantines défigurent toute l’architecture de cette oeuvre qui est (sa) propriété intellectuelle. »

Comme avec l’ancienne animatrice, les juges seront aussi appelés à se prononcer sur le litige qui oppose ce même Pierre Goudiaby Atepa à Bamba Fall, le maire de la Medina. Dans la requête déposée ce jour par Me Bamba Cissé, le maire de la Medina est accusé d’avoir cédé la place de la Porte du Millénaire, à des privés, sans en avoir le droit. Et ces privés ont prévu de construire des cantines sur cette place de recueillement et de promenade.

« Et le pire dans cette affaire, c’est qu’ils ont ordonné l’édification de cantines sans obtenir d’autorisation préalable de construire. Parce que, il n’y a aucun permis affiché sur les bâtisses en construction. » Déclare-t-on chez les voisins qui soutiennent l’architecte dans sa démarche.

En attendant que le tribunal se prononce sur ces deux affaires, les parties adverses se regardent en chiens de faïence. Et l’architecte, qui s’était un moment senti seul dans son combat pour la protection des biens communs, s’est dit réjoui que le chef de l’État, Macky Sall, ait, enfin, pris conscience de l’état de détérioration du cadre de vie. Et ait décidé de le rejoindre dans ce combat.

Et Pierre Goudiaby Atepa voudrait que le président Macky Sall s’engage davantage dans sa nouvelle posture de protecteur de l’environnement et du cadre de vie, en nettoyant profondément le pays et sa capitale; transformés en un grand dépotoir.