Un an à la tête de la DER/FJ : La touche Aïda Mbodj, c’est inclusion, territorialisation et impact.

Un an après sa nomination à la tête de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Dr Aïssatou Mbodji dite Aïda Mbodj imprime une marque résolument tournée vers l’efficacité sociale, l’ancrage territorial et l’inclusion économique. À travers une gouvernance pragmatique et une approche de terrain, elle a repositionné la DER/FJ comme un levier central de la lutte contre la précarité, de l’autonomisation économique et de la structuration du tissu entrepreneurial local.

Nano-Crédit : une politique de proximité stabilisée et féminisée

Avec plus de 6 milliards FCFA octroyés en un an à travers le guichet Nano-Crédit, ce sont 23 399 nouveaux bénéficiaires qui ont pu accéder à un premier appui financier, dont près de 90 % de femmes. Cette performance ne résulte pas uniquement d’une structurant de plus de 1,3 milliard FCFA, en lien avec les acteurs territoriaux. Au-delà des chiffres, c’est une philosophie de l’économie populaire et informelle qui s’est vue légitimée, dans une démarche de territorialisation de l’autonomisation.

PME-PMI : diversification sectorielle et consolidation des chaînes de valeur

Avec plus de 11 milliards FCFA investis dans les secteurs stratégiques (agriculture, pêche, artisanat, services, numérique, transformation), la DER/FJ, sous la conduite d’Aïda Mbodj, a adopté une approche intégrée du développement économique :

Dans l’agriculture , 280 projets ont été soutenus, avec une diversité d’acteurs allant de la petite exploitation familiale à l’entrepreneuriat rural innovant.

, ont été soutenus, avec une diversité d’acteurs allant de la petite exploitation familiale à l’entrepreneuriat rural innovant. Dans la pêche , le programme emblématique de 50 pirogues en fibre de verre pour les GIE artisanaux a permis de consolider 350 emplois directs , dans un modèle combinant financement, modernisation des équipements et structuration de filière.

, le programme emblématique de pour les GIE artisanaux a permis de consolider , dans un modèle combinant financement, modernisation des équipements et structuration de filière. L’artisanat et les services ont également bénéficié d’un appui soutenu, avec plus de 550 projets financés, notamment dans la restauration , la santé , l’ éducation et la mobilité urbaine (Taxis AIBD Dakar et Ziguinchor).

et les ont également bénéficié d’un appui soutenu, avec financés, notamment dans la , la , l’ et la (Taxis AIBD Dakar et Ziguinchor). Le programme “Jeunes pharmaciens” , avec 98 officines ouvertes , incarne une stratégie d’ insertion professionnelle hautement qualifiée , là où beaucoup d’initiatives peinent à adresser cette catégorie.

, avec , incarne une stratégie d’ , là où beaucoup d’initiatives peinent à adresser cette catégorie. En matière de transformation , 249 unités ont été financées, contribuant à la valorisation des produits locaux dans une optique de souveraineté alimentaire.

, ont été financées, contribuant à dans une optique de souveraineté alimentaire. Le secteur numérique, souvent marginalisé, a vu 22 startups soutenues, dans un esprit d’innovation et de souveraineté technologique.

Un focus fort sur les groupes vulnérables et les retours de mission sociale

Fidèle à sa sensibilité sociale, Aïda Mbodj a mis un accent particulier sur l’inclusion des publics fragiles. Des orphelins du Joola aux personnes handicapées, en passant par des jeunes issus des daaras, les financements ciblés ont permis à des centaines d’acteurs souvent invisibilisés d’accéder à un accompagnement concret. La convention avec le Ministère des Forces Armées en cours vise, quant à elle, 1 650 femmes des cités militaires : un exemple de synergie entre action sociale et entrepreneuriat.

Planification et rigueur : un calendrier d’impact maîtrisé

Au-delà des résultats financiers et sociaux, la gouvernance impulsée par Aïda Mbodj se distingue par une rigueur méthodique dans la planification de l’action publique. Chaque mois de son mandat est jalonné d’initiatives concrètes, traduisant une volonté d’inscrire l’impact dans la durée et la lisibilité. Cette programmation rigoureuse permet à la DER/FJ de conjuguer anticipation stratégique et capacité opérationnelle.

Ainsi, en juillet 2024, la remise solennelle de vingt pirogues en fibre de verre à Mbour a marqué une étape importante dans la modernisation de la pêche artisanale. Le mois d’août a été consacré à des événements de portée nationale, tels qu’une table ronde multi-acteurs sur la souveraineté alimentaire, l’Opération Magal, mais aussi des ateliers de renforcement du guichet Nano-Crédit, confirmant l’ancrage territorial du dispositif.

En décembre, la DER/FJ a lancé Lionceau Invest, un programme innovant dédié à l’accompagnement de startups en phase précoce, illustrant l’engagement de l’institution à soutenir l’innovation locale dès ses premiers pas. En mars 2025, l’accent a été mis sur l’emploi dans la pêche artisanale avec la consolidation de 350 postes à travers une nouvelle phase de dotation en équipements modernes.

Enfin, mai 2025 s’est imposé comme un moment fort de l’agenda institutionnel, avec la participation active de la DER/FJ à la FIARA — le plus grand rendez-vous de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Sénégal —, et la signature de conventions stratégiques, notamment autour de l’Opération Tabaski et du soutien aux chaînes de valeur locales.

Conclusion : vers une DER/FJ pleinement ancrée, inclusive et performante

La première année de la Déléguée Générale Aïda Mbodj aura été celle de la reprise en main, de la lisibilité stratégique et de l’ancrage territorial. En misant sur l’inclusion des femmes, la valorisation des territoires, et la diversification des outils d’impact, elle a su repositionner la DER/FJ comme un acteur réactif, structurant et respecté.

La touche Aïda Mbodj, c’est donc cette capacité à conjuguer proximité sociale, rigueur institutionnelle et vision nationale, en plaçant l’humain et l’économie réelle au cœur de l’action publique.

