UCAD : « mépris des autorités », le ministre de tutelle exfiltré

Alors qu’il inspectait les chantiers de la cité Claudel, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le ministre de l’Enseignement supérieur a été accueilli par une vive contestation estudiantine, l’obligeant à écourter sa visite dans un climat de haute tension.

Les délégués des étudiants, dont les propos sont rapportés par Le Quotidien, ont exigé le départ immédiat de la tutelle. « Il doit partir, sinon ce sont les pierres qui le feront partir », a lancé avec véhémence Waly Diouf, président de l’Amicale de la Faculté des Lettres. Devant la détermination des manifestants qui tentaient de forcer le passage, le service de sécurité a dû intervenir pour exfiltrer d’urgence le convoi ministériel.

Le spectre des 13 mois d’arriérés de bourses

La colère des étudiants repose principalement sur des revendications sociales non satisfaites. Concernant les arriérés de bourses, « les étudiants en Master 1 cumulent 13 mois d’impayés ». Ce sentiment de précarité est accentué par ce que les délégués qualifient de « dialogue de sourds ». Ils estiment que leur récent sens des responsabilités, marqué par la suspension de leur grève pour sauver l’année universitaire, n’a été récompensé que par « le mépris » des autorités.

Des promesses sur fond de crise budgétaire

Malgré ce climat hostile, le ministre a tenu à rassurer les étudiants sur les efforts de l’État. Concernant les infrastructures, de nouveaux chantiers sont en cours pour accroître la capacité d’accueil. Sur le plan social, l’État s’engage à éponger progressivement la dette due aux repreneurs des restaurants universitaires dès cette année 2026. La tutelle a toutefois rappelé que toutes ces mesures doivent s’inscrire dans un « contexte budgétaire très difficile », tout en soulignant que « la prise en charge des services sociaux reste une priorité absolue » du gouvernement, reprend le quotidien du groupe Avenir Communication.