Trump menace l’Iran de nouvelles frappes si Téhéran ne fait pas la paix “rapidement”

Donald Trump s’est exprimé sur la chaîne nationale après les attaques américaines au régime iranien. Le président américain menace l’Iran de nouvelles frappes si Téhéran ne faisait pas la paix “rapidement” avec Israël.

“Cela ne peut pas continuer. Soit il y aura la paix en Iran, soit il y aura une tragédie bien plus grande que celle dont nous avons assisté ces 8 derniers jours.”

“Rappelez-vous qu’il reste de nombreuses cibles, celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes (…). Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et compétence”, a déclaré Donald Trump lors d’une déclaration solennelle à la nation

“La plupart d’entre elles peuvent être neutralisées en quelques minutes”, a-t-il ajouté.

“Je veux tous vous remercier, et en particulier Dieu. Je veux leur dire que nous l’aimons Dieu et que nous aimons nos grandes forces armées. Protège-les. Que Dieu bénisse Israël et les États-Unis. “

Donald Trump a annoncé ce dimanche 22 juin que les États-Unis ont mené une attaque “très réussie” sur trois sites nucléaires iraniens, larguant une “charge complète de bombes” sur celui de Fordo.