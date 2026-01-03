Trump choque la planète en annonçant la capture du président vénézuélien

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d’avions ont été entendus vers 2h (6h TU) samedi à Caracas, la capitale du Venezuela, a constaté un journaliste de l’AFP. Donald Trump affirme que le président vénézuélien a été « capturé et exfiltré » du pays.

La capitale vénézuélienne a été secouée par de puissantes déflagrations, accompagnées de bruits évoquant des survols aériens. Des colonnes de fumée ont été aperçues dans plusieurs quartiers, tandis que des habitants, surpris par la violence des secousses, sont sortis sur leurs balcons et terrasses pour tenter de comprendre la situation. Des coupures d’électricité ont également été signalées dans certains secteurs.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement du Venezuela a dénoncé une « très grave agression militaire » et annoncé la mise en place de l’état d’exception. Le président Nicolás Maduro a appelé à la mobilisation des forces politiques et sociales, affirmant que des zones civiles et militaires avaient été visées à Caracas ainsi que dans des États voisins de la capitale.

Les autorités militaires vénézuéliennes accusent les États-Unis d’avoir frappé des zones résidentielles à l’aide de missiles et de roquettes tirés depuis des hélicoptères de combat. Le ministre de la Défense a promis un déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens et navals pour assurer la défense intégrale du territoire, indiquant que des informations sur d’éventuelles victimes étaient en cours de recensement.

À Washington, le président Donald Trump a affirmé que les forces américaines avaient mené une « attaque de grande envergure » contre le Venezuela et annoncé la capture et l’exfiltration de Nicolás Maduro et de son épouse. Une déclaration aussitôt contestée à Caracas. La vice-présidente Delcy Rodríguez a déclaré ignorer où se trouvait le chef de l’État et exigé des États-Unis une « preuve de vie », dénonçant une attaque qu’elle qualifie de brutale.

Selon des informations concordantes, des installations militaires auraient été visées, notamment l’aéroport militaire de La Carlota et la zone de Fuerte Tiuna, vaste complexe stratégique au cœur de la capitale. Des médias américains, citant des sources anonymes de l’administration, ont confirmé l’implication de forces américaines, tandis que la Maison Blanche et le Pentagone se sont abstenus de tout commentaire officiel immédiat. Par mesure de sécurité, l’Administration fédérale de l’aviation a interdit le survol du territoire vénézuélien aux avions commerciaux américains.

La réaction internationale n’a pas tardé. Le président colombien Gustavo Petro a ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela, dénonçant une « agression contre la souveraineté » de l’Amérique latine et mettant en garde contre une possible crise humanitaire. L’Iran a condamné une « attaque militaire américaine » et une violation flagrante de la souveraineté vénézuélienne. À La Havane, le président Miguel Díaz-Canel a fustigé une « attaque criminelle » et appelé à une réaction urgente de la communauté internationale.

L’Espagne s’est, de son côté, proposée comme médiatrice afin de favoriser une désescalade et parvenir à une solution pacifique et négociée, rappelant qu’elle n’avait pas reconnu les résultats de la dernière élection présidentielle vénézuélienne, contestée par l’opposition.

Cette flambée de tensions intervient dans un contexte déjà marqué par des accusations répétées de Washington contre Caracas, notamment sur des liens présumés avec le narcotrafic et des menaces de renversement du pouvoir en place. Le gouvernement vénézuélien dénonce, lui, une tentative d’ingérence motivée par les immenses réserves pétrolières du pays. Alors que les informations continuent d’affluer, la situation reste extrêmement volatile et suscite une inquiétude croissante sur l’ensemble du continent.