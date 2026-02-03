Le trophée de la CAN-2025 en tournée nationale dans les 14 régions du Sénégal

Le Sénégal poursuit les commémorations symboliques autour du trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Après des passages remarqués au palais de la République et à la primature, le trophée de la compétition fera escale ce mardi à l’Assemblée nationale, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Cette présentation s’inscrit dans un programme visant à élargir l’accès du public à cet objet mythique du football continental. La FSF prévoit en effet une tournée nationale baptisée « Trophée Tour », qui se déroulera du 7 au 14 février 2026 dans l’ensemble des 14 régions du pays.

À travers cette initiative itinérante, l’instance fédérale souhaite créer un lien direct entre la compétition et les populations locales, tout en stimulant l’intérêt des supporters, des médias et des acteurs sportifs. L’objectif est également de mettre en lumière le rôle du football comme vecteur de rassemblement et d’identité nationale.

En amont de la CAN-2025, cette démarche entend insuffler une dynamique populaire, valoriser la culture sportive et renforcer le sentiment d’appartenance autour d’un événement majeur pour le continent africain.