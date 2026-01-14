Tribunal : Le parquet requiert 2 ans ferme contre Bineta Mécanicienne, le verdict attendu le 19 janvier

Le dossier dit de l’« appartement meublé de Diaksao », impliquant Binta mécanicienne et quatorze personnes interpellées par la Brigade territoriale de Keur Massar, a connu une avancée judiciaire majeure. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, a requis des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans ferme à l’encontre de certains mis en cause, considérés comme les principaux instigateurs des faits. Pour les autres prévenus, présentés comme de simples invités, le parquet a requis une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 200 000 francs CFA. Le verdict est attendu lundi prochain.

Rappel des faits

Les faits remontent au vendredi 2 janvier 2026, lorsqu’une bagarre à mains armées éclate dans un appartement meublé situé au quartier Diaksao, à Keur Massar. Alertés, les gendarmes interviennent et interpellent quinze personnes, parmi lesquelles des jeunes, dont des mineurs.

Selon l’enquête, l’appartement avait été loué pour 40 000 francs CFA par jour par une jeune femme de 21 ans, afin d’y organiser des rencontres entre amis. Au cours de la soirée, une commande de drogue de type MDMA aurait été passée. Le produit livré se serait révélé être du bicarbonate de soude, ce qui aurait provoqué une altercation entre le groupe et deux individus venus réclamer leur argent, armés de couteaux.

Les violences qui s’en sont suivies ont motivé l’intervention rapide des forces de l’ordre. Un présumé livreur a toutefois réussi à prendre la fuite.

Les chefs d’accusation

Les personnes mises en cause sont poursuivies, selon leur degré d’implication, pour association de malfaiteurs, violences et voies de fait, détention d’armes blanches, escroquerie, mise en danger de la vie d’autrui, incitation de mineurs à la débauche, détournement de mineur, actes contre nature, ainsi que pour défaut d’autorisation d’exploitation d’un appartement meublé.

Le parquet considère que quatre personnes, dont B. Sarr, surnommée « Bineta la mécanicienne », ainsi que M. Ndiaye alias « Mathiou », ont joué un rôle central dans l’organisation des faits. Elles sont présentées comme les « cerveaux » du groupe, ce qui justifie, selon le ministère public, la réquisition de deux ans de prison ferme à leur encontre.