Évoqué ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le dossier de Bineta Sarr, alias Bineta Mécanicienne, a été renvoyé au 14 janvier 2026.

La bande mise en cause est composée de treize personnes, dont huit hommes et cinq femmes. Il s’agit de Amadou Woury Diallo, Oumar Diallo, Olivier Bampoky, Fallou Mbow, Amara Mboup, Souleymane Sonko, Abdourahmane Mbengue alias Papa, Fallou Diop, Aissatou Ndiaye Diop alias Aida, Diminga Basse, Madjiguène Ndiaye alias Mathiou, Aida Souaré et Bineta Sarr alias Bineta Mécanicien.

Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs. En plus de cette infraction, huit d’entre eux sont également poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui. Madjiguène Ndiaye (Mathiou) et Bineta Mécanicienne font, par ailleurs, l’objet de poursuites pour excitation de mineur à la débauche.

Il est aussi reproché à la prénommée Mathiou des faits de détention d’images contraires aux bonnes mœurs.

Quant aux responsables de l’appartement, Amadou Woury Diallo et Oumar Diallo, ils sont poursuivis pour non-respect des dispositions du décret n°2005-145 du 2 mars 2005, réglementant les établissements d’hébergement touristique.

Certains des prévenus ne disposant pas encore de conseil pour assurer leur défense, le juge a décidé de renvoyer l’affaire afin de leur permettre de constituer un avocat et de garantir ainsi le respect des droits de la défense.