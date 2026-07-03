Affaire Pape Cheikh Diallo : face au juge, les confrontations commencent

Nouvelle étape dans le dossier impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo. Placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux, il est actuellement entendu sur le fond par le juge d’instruction près du Tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Selon les informations de Seneweb, l’instruction s’accélère. Plusieurs de ses co-inculpés ont été extraits de leur lieu de détention afin de participer à des confrontations organisées par le magistrat instructeur. Une étape clé de la procédure, destinée à confronter les différentes versions des faits et à éclairer la justice sur les responsabilités de chacun.

Cette audition au fond, combinée aux confrontations en cours, pourrait constituer un tournant dans une affaire qui continue de susciter une vive attention de l’opinion publique.