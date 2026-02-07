Transmission volontaire du VIH au Sénégal : ce que l’on sait de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Djibi Dramé

L’ambiance est particulièrement tendue depuis quelques heures à la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. D’après des informations relayées par nos confrères de Seneweb, Kéwoulo confirme que l’animateur de télévision Pape Cheikh Diallo, présentateur de l’émission « Quartier Général » sur la TFM, a été interpellé hier vendredi, ainsi que le chanteur Djibi Dramé.

Selon des informations exclusives et des sources fiables, la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, hier vendredi, à l’arrestation de Pape Cheikh Diallo. L’animateur de la TFM serait impliqué dans un vaste réseau de présumés homosexuels. De son vrai nom Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo, âgé de 44 ans, il a été dénoncé par le banquier Doudou Lamine Dieng après l’arrestation de ce dernier. Celui-ci a confié aux enquêteurs qu’il vivait en couple avec l’animateur mis en cause. Lors de son interrogatoire, Pape Cheikh Diallo aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Douze arrestations, dont sept porteurs du VIH

Au total, les gendarmes de la BR de Keur Massar ont arrêté douze individus, dont sept seraient porteurs du VIH/Sida, selon des sources de Seneweb.

L’ensemble des mis en cause ont été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui.

Parmi les douze personnes interpellées dans le cadre de cette affaire présumée d’homosexualité figure également l’artiste-chanteur Djiby Dramé. Selon les informations recueillies par Seneweb, il serait en garde à vue depuis hier vendredi.

Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé des faits et l’enquête se poursuit. La Légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du Colonel Malick Faye, se dit plus que jamais déterminée à lutter contre la délinquance urbaine et la criminalité sous toutes ses formes.