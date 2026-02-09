Transmission volontaire du VIH au Sénégal : 8 cas de VIH révélés, dont…

Une affaire qualifiée de « sordide » secoue actuellement l’opinion publique. Selon les informations rapportées par le journal Libération, douze personnes ont été interpellées et entendues par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar dans le cadre d’une enquête portant sur des pratiques sexuelles entre hommes et sur des faits présumés de transmission volontaire du VIH.

Parmi les mis en cause figurent : Pape Salif Rall Thiam (21 ans), électricien ; Ibrahima Camara (38 ans), commerçant ; Adama Diallo (41 ans), tailleur ; Mansour Bassirou Baldé (29 ans), agent administratif à l’Ucad ; Mamadou Gningue (26 ans), étudiant ; Sana Ba (23 ans), commerçant ; Bachir Ka (21 ans), élève ; Bécaye Faye (31 ans), commerçant ; Bécaye Ndiaye (30 ans), brancardier à l’hôpital pour enfant de Diamniadio ; Djibril Dramé (44 ans), artiste-chanteur ; Doudou Lamine Dieng (39 ans), agent de banque ; ainsi que Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo, dit Pape Cheikh (44 ans), animateur de télévision. Tous auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés.

D’après le quotidien, un téléphone portable de type iPhone 11 a été saisi par les enquêteurs. L’appareil contiendrait des éléments prouvant l’existence de plusieurs groupes et sites servant à organiser des rencontres sexuelles entre hommes. Cette découverte aurait conduit les gendarmes à envisager une nouvelle vague d’arrestations, dans l’attente d’une délégation judiciaire.

Toujours selon Libération, le premier suspect à être interpellé, Pape Salif Rall Thiam, identifié comme porteur du VIH, aurait déclaré avoir sciemment contaminé une dizaine d’hommes, pour la plupart bisexuels. Il les aurait rencontrés via des groupes WhatsApp et des sites spécialisés.

L’artiste-chanteur Djibril Dramé aurait, pour sa part, évoqué un « choc » vécu durant son enfance et reconnu être en couple avec Mamadou Gningue. Le journal affirme également que des relations impliquant d’autres personnes du groupe auraient été reconnues lors des auditions. De son côté, l’animateur de télévision Pape Cheikh Diallo aurait tenu des propos de confession devant les enquêteurs, admettant être dépassé par la situation. Le journal rappelle qu’en 2019 déjà, une plainte avait été déposée contre lui par un jeune homme qui l’accusait de lui avoir transmis le VIH.

Enfin, Libération précise que, sur les douze personnes mises en cause, huit seraient porteuses du VIH. Parmi elles figureraient notamment Pape Cheikh Diallo et Djibril Dramé. Le journal indique que plusieurs des suspects sont mariés et pères de famille, d’autres divorcés avec enfants, et le reste célibataires.