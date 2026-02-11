Transmission présumée volontaire du VIH : 13 nouvelles personnes, dont deux célébrités, visées

L’affaire impliquant initialement l’animateur Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé serait loin d’avoir livré tous ses secrets. Selon les révélations de Les Échos, une seconde phase de l’enquête vient de s’ouvrir, plaçant 13 nouvelles personnes dans le viseur des enquêteurs.

Deux figures du showbiz dans la nouvelle liste

D’après la même source, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a reçu une liste complémentaire de suspects dont l’arrestation a été formellement ordonnée par le procureur Saliou Dicko. Parmi ces treize individus figurent deux personnalités influentes du milieu du showbiz. Leurs interpellations, jugées imminentes, devraient intervenir dans les tout prochains jours.

Une question de santé publique au cœur du dossier

Au-delà des poursuites pour « actes contre-nature », insiste le journal, les autorités concentrent désormais leurs efforts sur la qualification de transmission volontaire du VIH. L’objectif prioritaire est de neutraliser ce réseau pour freiner une propagation du virus jugée alarmante.

Pour rappel, ce dossier a éclaté le 4 février dernier avec l’interpellation d’un certain P. Thiam. Porteur du virus, il est accusé d’avoir multiplié les rapports non protégés. C’est l’exploitation minutieuse de son téléphone par les gendarmes qui a ouvert la boîte de Pandore.