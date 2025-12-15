Tragique accident à Gabar (Potou) : une voiture fait une sortie de route, deux fillettes tuées

Un accident mortel s’est produit hier, dimanche vers 17 heures, dans le village de Gabar, situé dans la commune de Potou (département de Louga).

Un véhicule particulier, conduit par une personne handicapée moteur ayant une jambe amputée, a dérapé avant de heurter un arbre.

Le véhicule s’est ensuite renversé sur un groupe d’enfants qui jouaient sous l’arbre.

Une fillette âgée de 9 ans est décédée sur le coup. Une autre fillette, âgée d’environ 10 ans, a succombé à ses blessures juste après son évacuation à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Suite à ce drame, les riverains ont manifesté sur la route pour réclamer l’installation de ralentisseurs afin de prévenir de futurs accidents.