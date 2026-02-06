Tournée de Sonko : Le communiqué officiel de Pastef

La tournée politique de Ousmane Sonko, dans le département de Guinguinéo, prévue à partir de ce 6 février, a été maintenue. Pastef explique dans un communiqué de presse que ladite tournée avait été programmée pour les 14 et 15 février 2026. Elle devait être précédée d’un tera-meeting prévu le 13 février 2026 à Mbacké, en commémoration de la journée historique du méga meeting du 10 février 2023.

Mais, à la suite de cette programmation, le Premier ministre informa de «son indisponibilité du fait du mandat qu’il a reçu du Président de la République, pour le représenter à une activité hors du territoire national, les 14 et 15 février 2026», explique le texte. Puis, en raison de la proximité du Ramadan, il a été envisagé d’avancer la tournée aux 6, 7 et 8 février.

«Si ces nouvelles dates, pour le rassemblement de Mbacké, ont été jugées trop proches du Magal de Darou Mouhty, elles ont néanmoins été validées et rendues publiques par la coordination départementale de Guinguinéo», informe la formation politique.

Pastef précise donc, que son Président sera, du 6 au 8 février 2026, en tournée dans le département de Guinguinéo. Il invite les structures du parti à soumettre leurs plans d’actions ainsi que leurs propositions de tournées départementales dans les délais indiqués par la Circulaire n° 001/SG/PASTEF/2026 du 18 janvier 2026.