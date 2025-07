Tourisme : Le Sénégal engage un partenariat stratégique avec le Groupe ACCOR

Le ministre du Tourisme, Mountaga Diao, a reçu en audience une importante délégation du groupe ACCOR, géant mondial de l’hôtellerie, conduite par Steven DAINES, Directeur des Relations Internationales et de l’Engagement Public.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des partenariats stratégiques visant à faire du Sénégal une destination touristique de référence, compétitive, durable et inclusive.

Aux côtés de M. DAINES, la délégation comprenait également M. Daniel KARBOWNIK, Vice-Président des Opérations pour l’Afrique subsaharienne, et M. Stéphane JAMIN, Directeur Général. Les échanges ont porté sur plusieurs axes de collaboration, notamment, des opportunités concrètes d’investissement hôtelier sur l’ensemble du territoire sénégalais, le soutien à la promotion de la destination Sénégal à l’échelle internationale et l’intégration de standards durables et responsables dans les futurs projets hôteliers du groupe.

Le ministre du Tourisme a salué l’engagement fort du Groupe ACCOR à accompagner le Sénégal dans sa transformation touristique, tout en insistant sur l’importance d’une approche inclusive, respectueuse de l’environnement et créatrice d’emplois pour les communautés locales.