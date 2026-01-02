Touba : visite discrète d’Ousmane Sonko chez Serigne Mountakha Mbacké

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué, dans la nuit de jeudi à vendredi, une visite privée chez le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à Touba. Le chef du gouvernement s’est rendu à la résidence de Serigne Bassirou Mbacké, au quartier Darou Miname, dans la plus grande discrétion.

Selon des sources concordantes, la rencontre s’est déroulée sans communication officielle et à l’abri des projecteurs. À 21 heures, Ousmane Sonko se trouvait toujours dans le salon du guide religieux. Aucun détail n’a filtré sur le contenu des échanges.