Touba Fall (Tambacounda) : Le fils d’un guide religieux arrêté pour vol de bétail

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Tambacounda ont mis fin aux activités délictuelles du nommé Serigne Modou Moustapha Fall. Ce dernier, fils d’un guide religieux, a été arrêté pour un vol de bétail portant sur un veau.

Les faits remontent au vendredi dernier, lorsque le sieur Gourdo Diallo a découvert son veau, disparu depuis le 9 janvier, dans la concession d’un certain Modou Faye au village de Dialocoro (commune de Sinthiou Malème). Après plusieurs jours de recherches infatigables, le propriétaire a enfin retrouvé la trace de son animal.

Alertés, les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Tambacounda se sont déportés sur les lieux. La perspicacité des pandores a permis d’établir que le veau avait été confié à Modou Faye par Serigne Modou Moustapha Fall. Ce dernier se trouvait alors à Touba pour les besoins du Magal de Serigne Fallou.

Arrêté à son retour et soumis au feu roulant des questions des enquêteurs sur la provenance de l’animal, le suspect a servi des déclarations cousues de fil blanc. Ses allégations n’ont pas convaincu les enquêteurs, ce qui a entraîné son arrestation pour vol de bétail. Au terme de sa garde à vue légale, il a été présenté devant le procureur de la République.