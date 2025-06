“Ton souvenir, ton exemple et ton héritage continueront de vivre en nous”, “Les adieux” de Abdoulaye Baldé á Mamadou Lamine Sakho

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris ce matin le rappel à Dieu de notre grand frère Mamadou Lamine SAKHO, ancien Sénateur, ancien Vice-Président du Conseil départemental de Ziguinchor. Au-delà de ses titres honorifiques, Sénateur SAKHO, comme on l’appelait, était un homme de conviction et d’engagement. Il portait Ziguinchor dans son cœur avec une ferveur inégalée, toujours prêt à se mettre au service de sa communauté avec discrétion, efficacité et dignité. Nous perdons en lui une mémoire politique et sociale, un bâtisseur, un militant de la première heure dont la sagesse éclairait bien des décisions.

Pour ma part, je perds un aîné bienveillant, qui n’a jamais cessé de m’encadrer, de m’écouter et de me prodiguer des conseils avisés. Son regard, à la fois lucide et encourageant, m’a souvent permis de garder le cap dans les moments d’incertitude. Il avait cette capacité rare d’allier exigence morale et chaleur humaine.

À sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues et compagnons de lutte, je présente mes condoléances les plus émues. Que Dieu, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille dans Son Paradis et lui accorde le repos éternel. Adieu grand frère. Ton souvenir, ton exemple et ton héritage continueront de vivre en nous.