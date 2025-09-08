Tombée de la pluie: La surprenante annonce de l’ANACIM sur Dakar et…

La journée de ce lundi 8 septembre a débuté sous un ciel capricieux dans plusieurs localités du pays. À Dakar, Mbour, Fatick ou encore Cap-Skirring, les habitants ont été réveillés par des pluies fines tombées par intermittence dans la matinée, apportant un léger rafraîchissement à l’atmosphère.

Selon les prévisions météorologiques valables jusqu’à 18 heures, le temps restera instable sur une large partie du territoire. Des orages accompagnés de pluies isolées sont annoncés dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le centre ne sera pas épargné, avec des précipitations prévues sur Mbour, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Dans l’est, Kédougou, Tambacounda et Bakel devraient également enregistrer des averses.

Le nord du pays, comprenant Saint-Louis, Louga et Linguère, connaîtra aussi des épisodes pluvieux. Dakar, de son côté, sera touchée par des pluies isolées dans l’après-midi. Seuls Podor et Matam semblent relativement à l’abri, les prévisionnistes annonçant de faibles chances de précipitations dans ces zones.