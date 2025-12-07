Tirs autour de la présidence : confusion totale à Cotonou après l’annonce d’un putsch

Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir « démis de ses fonctions » Patrice Talon, qui devait passer la main en avril prochain après 10 ans au pouvoir. L’entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que patrice Talon est en sécurité.

Au Bénin, des militaires ont annoncé à la télévision publique avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon. Ces militaires affirment que le Lieutenant-Colonel Tigri Pascal a été nommé président d’un « Comité de la refondation militaire ».

La situation reste confuse à Cotonou où des tirs ont été entendus près dans la zone du port et de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire jointe par RFI a très vite évoqué une tentative de Coup d’état en cours. La circulation autour de la présidence est bloquée et des hélicoptères survolent la zone.

La situation est sous contrôle d’après l’entourage de Patrice Talon

« Il s’agit d’un groupuscule de personnes qui ont uniquement la télévision. L’armée régulière reprend le contrôle. La ville (Cotonou) et le pays sont totalement sécurisés », a-t-il dit. « Tout est sous contrôle. Ils n’ont pas réussi à prendre le domicile du chef de l’État et la présidence de la République. C’est une question de temps pour que tout rentre dans l’ordre. Le nettoyage suit bien son cours », a dit à l’AFP une source militaire.

L’ambassade de France au Bénin a rapporté sur X dimanche matin que « des coups de feu » avaient été signalés « a proximité du domicile du président de la République » à Cotonou, et appelé les Français à rester à leurs domiciles « par mesure de sécurité. »