Sa Thiès vs Modou Lô, “tay la tay”: entre Procuration ou Vengeance

Là où Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu ont échoué, Sa Thiès va-t-il perpétuer la tradition ? Ou rater une première marche royale ? Dans quelques heures ce dimanche 05 avril, l’on saura entre Sa Thiès ou Modou Lô, qui a tenu parole.

Ce combat qui s’annonce explosif comme à l’accoutumée entre Guédiawaye et Parcelles, a un goût de procuration et de revanche.

3ème victoire par procuration ou vengeance ?

Sa Thiès est à coup sûr l’ambassadeur de Guédiawaye et surtout de son frère qui a battu avec la manière l’actuel roi des arènes Modou Lô, défaites qui font partie des tâches noires de Parcelles. Donc une troisième victoire par procuration ne serait pas trop lui demander, quoique les données sont différentes car il ne part pas favori devant Modou Lô et une victoire de sa part pourrait être considérée comme un exploit. Il est quasi certain que le travail de sape a déjà commencé pour qui connaît Balla Gaye 2 et sa rivalité avec le leader de Rock Energie. Ceci ne pourrait-il constituer une source de motivation ou un coup de pression sur son désormais lieutenant en puissance ?

Du côté de Modou Lô, les choses sont simples : battre Sa Thiès et se venger de son bourreau de frère qui l’a martyrisé à deux repises. Et conserver son trône et confirmer la passe de quatre sur les « jeunes ».

Si Sa Thiès s’en sort, non seulement il va perpétuer la mainmise de Guédiawaye sur lui, mais ce sera une première dans l’histoire de la lutte de compter deux rois des arènes différents dans une même famille. Après les exploits lointains de leur défunt père, Double Less.