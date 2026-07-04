Thiès : une femme violée devant ses enfants, un suspect arrêté

Selon Libération, une femme mariée a vécu un véritable cauchemar dans la nuit du 23 juin à Thiappong, dans la commune de Thiès. Vers 3 heures du matin, un individu s’est introduit par escalade dans son domicile, où elle se trouvait seule avec ses enfants mineurs. Après avoir fouillé les lieux à l’aide d’une lampe torche, l’intrus a pénétré nu, le visage dissimulé par un masque sanitaire, dans la chambre de la victime. Sous la menace d’un couteau, il l’aurait violée devant ses enfants, en prenant le soin de l’éblouir avec sa lampe afin d’empêcher son identification, avant de s’enfuir avec son téléphone portable.

L’enquête ouverte par le commissariat de police de Nguinth a rapidement porté ses fruits grâce à l’exploitation des images d’une caméra de surveillance installée à proximité. Le suspect, un vendeur de friperie domicilié dans le quartier, a d’abord nié les faits avant d’être confondu lors d’une séance d’identification par la victime et face aux preuves matérielles. Pour tenter de se justifier, il a affirmé avoir été « marabouté », prétextant une faiblesse irrépressible envers les femmes.

Lors de la perquisition à son domicile, complète la même source, les policiers ont saisi la lampe torche utilisée lors de l’agression, les vêtements qu’il portait cette nuit-là, ainsi que trois couteaux et deux coupe-coupe. Le receleur du téléphone portable, acheté codé pour 13 000 F CFA au marché central de Thiès, a également été interpellé et est passé aux aveux.