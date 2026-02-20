Thiès : Arrêté avec 125 g de chanvre indien, A. Djigo affirme soigner son asthme

Âgé de 59 ans, A. Djigo a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour offre ou cession de chanvre indien. Il a été interpellé dans sa chambre, au quartier Hersent, en possession de 125 gr de chanvre indien.

À la barre, il a reconnu les faits et a expliqué que les policiers l’avaient surpris dans sa chambre avec la drogue. «J’étais en possession d’un seul cornet. Je l’ai acheté à 10 000 F CFA chez le nommé Karbala, à Moussanté. C’était pour ma propre consommation. Je devais m’installer au poulailler, c’est pourquoi j’en ai pris une grande quantité. Je fume du chanvre indien pour soulager mon asthme», a-t-il déclaré, avant de solliciter la clémence du tribunal.

Le tribunal a rappelé que le prévenu avait déjà été condamné à six mois, puis à trois mois de prison ferme pour des faits similaires.

Le procureur de la République, estimant les faits constants, a requis l’application de la loi.

Le délibéré est attendu prochainement.