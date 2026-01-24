TGI de Pikine-Guédiawaye : Bineta mécanicienne et ses 14 co-prévenus condamnés mais libérés

Le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a rendu son délibéré ce vendredi 23 janvier 2026 dans l’affaire des quinze personnes arrêtées par la Brigade territoriale de Keur Massar pour diverses infractions. Selon des sources de Seneweb, Bineta mécanicienne et ses 14 co-prévenus ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis. Ils vont ainsi recouvrer la liberté.

Lors du procès, le procureur de Pikine-Guédiawaye avait estimé que les faits présentaient une gravité particulière, évoquant une action concertée, l’implication de mineurs et l’exploitation d’un appartement sans autorisation administrative.

Il avait requis la déclaration de culpabilité de l’ensemble des prévenus et sollicité deux ans de prison ferme contre Amadou Woury Diallo, Oumar Diallo, Aïda Souaré, Fallou Diop et Binta Sarr.

Concernant les autres prévenus, le parquet avait demandé deux ans de prison dont six mois ferme, assortis d’une amende de 200 000 francs CFA. Le parquet avait également requis la fermeture de l’appartement concerné.

Pour rappel, la Brigade territoriale de Keur Massar avait procédé à l’arrestation de quinze personnes, dont B. Sarr, alias Bineta mécanicienne, pour association de malfaiteurs, détournement de mineur, incitation de mineurs à la débauche et complicité, défaut d’autorisation d’exploitation d’un appartement meublé, actes contre nature, détention d’armes blanches, violences et voies de fait, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui.

Tous les prévenus avaient été présentés au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, avant d’être écroués.