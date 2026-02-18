Test Vih : les résultats de Pape Birame Bigué Ndiaye attendus

Sur les 17 personnes visées par l’enquête sur le présumé réseau de transmission volontaire du VIH/Sida, le bilan médical révèle une situation sanitaire alarmante. Les tests de dépistage effectués sur les mis en cause confirment que 12 d’entre eux sont porteurs du virus, tandis que 4 ont été déclarés séronégatifs.

L’Observateur, qui donne l’information, signale que le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, arrêté ce mardi, est le dernier à s’être soumis aux analyses. Ses résultats sont actuellement attendus par les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.