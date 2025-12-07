Tentative de coup d’État au Bénin : le Ministre de l’Intérieur annonce avoir “mis en échec” les mutins, tous arrêtés

Par
Pape Gaye Tall
-

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé avoir mis en échec la tentative de coup d’État en cours depuis dimanche matin au Bénin. Des militaires ont annoncé plus tôt à la télévision publique avoir “démis de ses fonctions” le président Patrice Talon. Son entourage a affirmé qu’il était en sécurité. Tous les mutins, ont été arrêtés

https://x.com/gouvbenin/status/1997641396598002109?s=20

