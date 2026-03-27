Les téléphones parlent : Kader Dia «gérait» Kadior Cissé, «dépannait» Pape Cheikh Diallo et jouait le…

Kader Dia a été arrêté dans les locaux de la Sen Tv, mercredi 25 mars, à la fin de l’émission où il officie. Le chroniqueur de la chaîne privée a été placé en garde à vue à la brigade de Keur Massar, qui conduit l’enquête sur le réseau de présumés adeptes des actes contre-nature. D’après les récits de Libération et de L’Observateur, il était à la fois partenaire sexuel d’hommes et facilitateur de rencontres entre homosexuels.

L’exploitation du téléphone portable de Pape Cheikh Diallo a mis les enquêteurs sur la piste Kader Dia. Libération souffle que les deux hommes s’échangeaient des messages à connotation sexuelle. Le journal précise que Dia, partenaire actif, «gérait» Ousmane Kadior Cissé, le présentateur de la 7 TV également arrêté dans le cadre de cette enquête, et «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait d’ailleurs ses «performances».

Libération renseigne que le téléphone de l’animateur de la TFM révèle que cette affaire concerne un vaste de réseau d’homosexuels, avec des journalistes, des animateurs et autres célébrités, où «tout le monde couche avec tout le monde».