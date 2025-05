Tchad: Youssouf Boy, l’ex-directeur de cabinet du président Mahamat Idris Déby, condamné à 5 ans de prison

Idriss Youssouf Boy a été condamné à cinq ans de prison et à une amende d’un million de francs CFA pour corruption passive ce vendredi 9 mai. L’ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien voit les charges de trafic d’influence et abus de fonction requises par le procureur disqualifiées par le juge.

L’homme d’affaires About Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Idriss Youssouf Boy pour escroquerie, est condamné à la même peine, mais pour corruption active. Idriss Youssouf Boy et son accusateur About Hachim Bouder écopent tous les deux de la même peine – cinq ans de prison et une amende d’un million de francs CFA – pour, respectivement, corruption passive et active. L’ancien ministre et directeur de cabinet du président aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA de la part de l’homme d’affaires afin de lui garantir l’obtention de marchés étatiques.

« Désolation et surprise » pour Youssouf Boy

Maître Djerandi Laguerre Dionro, l’un des avocats d’Idriss Youssouf Boy, parle d’un sentiment de « désolation et de surprise » après ce verdict. Pour lui, « il n’y a pas de preuves matérielles dans le dossier qui attestent que son client a pris de l’argent. » L’avocat dit avoir « l’impression d’une manipulation politique de la justice ». Il estime que son client gêne, que des gens ont intérêt à lui nuire politiquement, à le savoir en prison pour avoir l’espace de faire « tout ce qu’ils veulent auprès du chef de l’État », Mahamat Idriss Déby. Les avocats d’Idriss Youssouf Boy annoncent poursuivre la bataille et faire appel immédiatement.

Même condamnation pour les deux hommes

Du côté d’About Hachim Bouder, les avocats estiment qu’il s’agit d’une très mauvaise décision du point de vue juridique. Le juge « disqualifie les infractions d’escroquerie, d’abus de fonction et de trafic d’influence, mais que fait-on du corps du délit », s’interrogent les avocats.

Jeudi 8 mai, lors de son réquisitoire, le procureur parlait d’argent public usurpé. Pour les avocats de l’homme d’affaires, Idris Youssouf Boy « aurait donc dû être condamné à rembourser les 11,8 milliards de francs CFA directement au trésor public. »