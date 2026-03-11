Plusieurs organisations de la société civile engagées dans la défense des droits humains et la protection de l’enfance, dont CONAFE Sénégal, RADDHO, LSDH, Amnesty International et Free the Slaves, ont exprimé leur indignation après la révélation de graves violences sexuelles visant des enfants en situation de rue et exigent une riposte immédiate de l’État. Dans une déclaration conjointe, elles évoquent l’existence présumée d’un réseau international impliqué dans des abus sexuels, du proxénétisme et des contaminations volontaires au VIH. L’affaire a émergé après l’arrestation à Dakar de quatorze personnes soupçonnées d’avoir exploité sexuellement des talibés de moins de 15 ans.

Les organisations alertent sur l’extrême vulnérabilité des enfants vivant dans la rue et appellent les autorités à agir rapidement. Elles réclament l’identification et la protection des victimes, le démantèlement des réseaux criminels, ainsi qu’une prise en charge médicale et psychologique des enfants contaminés au VIH. Elles demandent également l’adoption du Code de l’enfant et le renforcement des programmes de retrait et de réinsertion des enfants de la rue.