TAS : le Sénégal sort l’artillerie lourde !

Pour sa défense devant le Tribunal arbitral du sport, le Sénégal mise sur une équipe d’avocats de premier plan, mêlant expertise nationale et internationale.

Une équipe solide :

▪️ Me Aly Fall — bâtonnier (Sénégal)

▪️ Me Seydou Diagne (Sénégal)

▪️ Me Moussa Sarr (Sénégal)

▪️ Me Juan de Dios Crespo Pérez — expert en droit du sport (Espagne)

▪️ Me Serge Vittoz (France)

▪️ Me Pierre-Olivier Sur — ancien bâtonnier de Paris (France)

L’Objectif est de faire valoir le droit et défendre les intérêts du Sénégal jusqu’au bout.