TAS : le Sénégal sort l’artillerie lourde !

Par
Souleymane Diagne
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Pour sa défense devant le Tribunal arbitral du sport, le Sénégal mise sur une équipe d’avocats de premier plan, mêlant expertise nationale et internationale.

Une équipe solide :
▪️ Me Aly Fall — bâtonnier (Sénégal)
▪️ Me Seydou Diagne (Sénégal)
▪️ Me Moussa Sarr (Sénégal)
▪️ Me Juan de Dios Crespo Pérez — expert en droit du sport (Espagne)
▪️ Me Serge Vittoz (France)
▪️ Me Pierre-Olivier Sur — ancien bâtonnier de Paris (France)

L’Objectif est de faire valoir le droit et défendre les intérêts du Sénégal jusqu’au bout.

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