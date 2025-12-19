Tambacounda : L’Imam Abdoulaye Keïta de Soréto honore l’invitation du Bureau d’Études A2D

L’Imam Abdoulaye Keïta de Soréto a répondu positivement à l’invitation du Bureau d’Études A2D, dirigé par le Professeur Abdoul Aziz Tandian, pour participer à l’ouverture officielle de son nouveau cabinet.

Cette rencontre, empreinte de bénédictions et de dialogue constructif, a été l’occasion pour l’Imam de formuler des prières ferventes, invoquant la protection divine pour assurer le succès, la durabilité et l’impact bénéfique de cette nouvelle structure dédiée au développement régional.

L’événement a aussi permis des échanges fructueux entre l’Imam Abdoulaye Keïta et Opa Cissokho, fondateur de l’organisation EXPERNA spécialisée dans la gestion durable des ressources naturelles. Les discussions ont porté sur des initiatives concrètes visant à promouvoir l’insertion professionnelle, la formation et l’autonomisation des jeunes de la région de Tambacounda.

Par sa participation active, l’Imam Abdoulaye Keïta réaffirme son engagement constant en faveur des projets porteurs d’espoir et de progrès, particulièrement ceux centrés sur la jeunesse. Cette collaboration entre leaders religieux, experts en développement et entrepreneurs a été saluée par l’ensemble des participants, qui y voient un moteur puissant pour l’avenir de Tambacounda.