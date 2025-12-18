Tahirou Sarr : «Si je voulais verser des rétrocommissions à Farba Ngom…»

Tahirou Sarr a été entendu au fond au sujet de l’affaire des 91 milliards de francs CFA qui lui vaut un mandat de dépôt depuis février dernier. Devant le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), l’homme d’affaires, poursuivi dans ce dossier pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, a réfuté les accusations.

L’Observateur renseigne qu’il a nié tout lien coupable avec Farba Ngom, soupçonné d’être son complice ; à qui il aurait versé des rétrocommissions, notamment pour ses interventions présumées pour faciliter des paiements au niveau du Trésor public.

«Si je voulais verser des rétrocommissions à Farba Ngom, je ne lui aurais certainement pas remis des chèques ni [payé par] des virements parfaitement traçables, s’est défendu Tahirou Sarr, repris par L’Observateur. Je n’ai jamais donné de rétrocommissions de ma vie dans le cadre de mes activités.»

Par ailleurs, embraye le quotidien du Groupe futurs médias, le patron de Sofico Sa a déclaré que, pour obtenir le paiement de ses créances et indemnités dues par l’État, il n’a jamais eu besoin de Farba Ngom. «Je me fais toujours régler par des procédures strictement légales», a-t-il martelé.

Rassurés par ses réponses, devant le magistrat instructeur et le procureur financier, les avocats de Tahirou Sarr estiment que leur client devrait obtenir la liberté provisoire. Ils comptent d’ailleurs introduire la requête ce jeudi.