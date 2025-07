Tabanding : découverte d’un second objet mystérieux tombé du ciel, l’inquiétude grandit

Le mystère s’épaissit dans le village de Tabanding, situé dans le sud du Sénégal, où un second objet sphérique non identifié vient d’être découvert, à seulement 2 kilomètres du lieu de la première chute signalée il y a quelques jours.

Selon des sources concordantes, ce sont des bergers en pâturage qui ont repéré cette nouvelle boule métallique, semblable à la première. La première découverte avait entraîné une intervention rapide de l’armée, qui avait emporté les objets.

Cette seconde trouvaille renforce l’inquiétude des populations locales, qui s’interrogent sur la nature réelle de ces objets tombés du ciel. Dans le village comme dans les localités voisines, la peur et la confusion dominent, d’autant plus que les autorités n’ont toujours pas communiqué officiellement sur l’origine de ces objets.

Les hypothèses les plus diverses circulent : débris de satellites désorbités, fragments de missiles, voire matériaux radioactifs ou objets d’origine extraterrestre. Si la thèse des satellites en fin de vie semble la plus plausible scientifiquement, l’absence d’expertise officielle alimente toutes les spéculations.

Pour l’heure, les populations attendent une prise de parole claire des autorités compétentes, appuyée par une évaluation technique indépendante et transparente de ces objets, afin de lever le voile sur leur nature et d’apaiser les esprits.

Lors de la découverte de ces objets “jugés suspects” et face à l’inquiétude des populations et à l’incertitude générale, l’armée sénégalaise s’était finalement intervenue dans la zone concernée. Des unités spécialisées avaient été déployées pour sécuriser les lieux, récupérer les objets tombés et débuter les analyses nécessaires. Les populations, quant à elles, restent sur le qui-vive, entre peur et fascination.

Avec Ange Marie Sambou et Alassane Dramane Touré