Systèmes alimentaires africains : Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye réunit les parlementaires et diplomates pour des débats internationaux

El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a présidé ce 2 septembre, une réunion parlementaire consacrée à l’avenir des systèmes alimentaires africains.

“J’ai eu l’honneur de présider, ce 2 septembre, une table ronde parlementaire consacrée à l’avenir des systèmes alimentaires africains.

Ensemble, nous avons réfléchi sur toute la chaîne de valeur – de la production à la transformation, de la logistique au contrôle qualité, jusqu’à la commercialisation.

J’ai partagé l’expérience du Plan Sénégal 2050, qui place la sécurité alimentaire et la souveraineté économique au cœur de notre vision nationale.

Notre responsabilité, en tant que parlementaires, est claire : légiférer, contrôler, évaluer et coopérer pour bâtir des systèmes alimentaires modernes, durables et résiliants.

L’Afrique détient 60 % des terres arables du monde. Il est temps de transformer ce potentiel en richesse, en emplois et en prospérité pour nos peuples.

C’est l’ère d’une jeunesse africaine confiante, audacieuse et déterminée; une génération prête à relever le défi de bâtir une Afrique unie, souveraine et prospère.

