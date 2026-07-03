Surprise au Palais : Diomaye Faye lance son parti présidentiel

Selon IGFM, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a créé la surprise en annonçant la mise en place de son propre parti politique présidentiel. Cette déclaration aurait été faite au cours d’une rencontre avec plus d’une centaine de maires au Palais de la République.

D’après le média, cette annonce pourrait marquer un tournant majeur dans le paysage politique sénégalais. Si les contours de cette nouvelle formation politique restent encore inconnus, elle suscite déjà de nombreuses interrogations.

Quel sera le positionnement de ce futur parti ? Comment s’articulera-t-il avec les différentes composantes de la majorité ? Quel impact cette initiative pourrait-elle avoir sur les prochaines échéances électorales ? Autant de questions qui alimentent déjà les débats au sein de la classe politique.

Toujours selon IGFM, les prochaines heures et les prochains jours devraient permettre d’en savoir davantage sur les ambitions du chef de l’État et sur les implications de cette annonce, qui pourrait rebattre les cartes de la scène politique nationale.