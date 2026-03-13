Surfacturations et marchés publics irréguliers : ce que le gouvernement d’Ousmane Sonko a découvert

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a détaillé une série de réaménagements opérés par le gouvernement dans plusieurs marchés publics, mettant en avant des économies substantielles réalisées grâce à la révision de contrats jugés surévalués. Ces ajustements concernent notamment les infrastructures universitaires, des projets immobiliers, la formation professionnelle ainsi que des investissements dans le secteur de la santé.

Selon le chef du gouvernement, ces corrections visent avant tout à lutter contre les surfacturations et à optimiser l’utilisation des ressources publiques. « Des réaménagements ont été effectués dans le but d’éviter certaines surfacturations », a-t-il expliqué, précisant que ces révisions ont permis de dégager plusieurs milliards de francs CFA réinjectés dans des projets prioritaires.

Le Premier ministre est revenu sur le marché relatif à la construction et à la réhabilitation des infrastructures pédagogiques et sociales dans les universités du pays. Initialement évalué à 38 milliards de francs CFA, ce projet a été revu à la baisse après analyse. « Le marché relatif à la construction et à la réhabilitation des infrastructures pédagogiques et sociales dans les différentes universités était estimé à trente-huit milliards. Les recherches nous ont permis de revenir à trente-deux virgule huit milliards, soit cinq virgule soixante milliards de surfacturation, c’est-à-dire quinze pour cent », a déclaré Ousmane Sonko. Le Premier ministre a indiqué que les économies réalisées seront directement réaffectées à la réduction du déficit d’infrastructures dont souffrent les universités sénégalaises.

Révision majeure du projet immobilier de Termesud

Le chef du gouvernement a également évoqué le projet de construction de la cité Termesud, dont le coût initial était estimé à 75 milliards de francs CFA. Après réévaluation, ce montant a été ramené à 50 milliards. « Pour le projet de construction de la cité Termesud, une construction de soixante-quinze milliards, nous avons pu faire une réduction de vingt-cinq milliards, soit trente-trois pour cent de coûts additionnels identifiés », a-t-il précisé.

En accord avec les forces armées, les 25 milliards économisés seront redéployés vers plusieurs projets immobiliers et éducatifs destinés au personnel militaire. Le gouvernement prévoit notamment la construction d’un immeuble de type sous-sol R+12 sur une superficie de 404 242 mètres carrés à Villa Rose, comprenant 108 logements destinés aux officiers. Ce programme représente un investissement de 15 milliards de francs CFA. Par ailleurs, 5 milliards seront consacrés à l’extension des capacités d’accueil de l’École nationale des officiers d’active, tandis qu’un montant équivalent reste en attente d’affectation pour d’autres besoins en logement.

Résiliation d’un marché hospitalier jugé irrégulier

Dans le secteur de la santé, le Premier ministre a annoncé une décision radicale concernant un projet hospitalier prévu à Fatick. Ce programme devait permettre la réalisation d’un hôpital à partir d’un centre de diagnostic et d’imagerie médicale au Centre hospitalier régional. Toutefois, après examen du dossier, le gouvernement a décidé de mettre fin au contrat.

« La décision a été prise, après consultation du président de la République, de résilier totalement ce marché pour un coût projeté de soixante-onze virgule trois milliards, parce qu’il a été noté beaucoup d’irrégularités et de surfacturation », a affirmé Ousmane Sonko.

Cette décision marque, selon les autorités, une volonté de rompre avec certaines pratiques jugées contraires à la bonne gouvernance. Révision des coûts pour les centres de formation professionnelle Le gouvernement a également procédé à la révision du projet de construction de quinze centres de formation professionnelle à travers le pays. Initialement évalué à 50 milliards de francs CFA, le marché présentait, selon les autorités, une surfacturation significative.

« Pour le projet de construction de quinze centres de formation professionnelle au Sénégal, pour un coût initial de cinquante milliards, nous avons relevé une surfacturation de six virgule cent-huit milliards, soit treize pour cent. Le marché a été revu à quarante-trois virgule quarante-six milliards », a expliqué le Premier ministre.

Les économies dégagées permettront de renforcer l’offre de formation professionnelle. « Nous avons décidé d’utiliser ce coût additionnel pour la construction et l’équipement de deux centres de formation professionnelle supplémentaires », a-t-il annoncé.