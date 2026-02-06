Supporters sénégalais détenus au Maroc : la CNDH mobilisée pour le respect de leurs droits

La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) s’est saisie de la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 à Rabat.

Dans un communiqué rendu public, la CNDH informe que sa Présidente, Madame la Professeure Amsatou Sow Sidibé, a rencontré sa consœur marocaine, Madame Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme du Royaume du Maroc, le mardi 4 février 2026 à Yaoundé, en marge de l’Assemblée générale et de la 15e Conférence biennale du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH).

Selon le communiqué, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des bonnes relations de coopération entre les deux institutions nationales des droits de l’homme. Les deux responsables ont échangé sur le cas des supporters sénégalais interpellés et détenus au Maroc à la suite des troubles survenus lors de la finale de la CAN 2025.

« Elles ont procédé à des échanges d’informations et réfléchi sur des stratégies communes afin de préserver les relations fraternelles entre les deux peuples », précise la CNDH.

L’institution sénégalaise des droits de l’homme dit rester « entièrement préoccupée par la situation de nos compatriotes incarcérés à l’étranger » et annonce qu’un suivi régulier de cette affaire sera assuré en étroite collaboration avec le Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc.