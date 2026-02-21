Supporters des Lions détenus au Maroc : une solution(Par le Ministre Serigne Mbacke Ndiaye)

Les Sénégalais en général et le monde du football en particulier sont surpris et choqués par la condamnation des supporters de nos Lions par les tribunaux marocains. Dans ce contexte chargé, je ne fais ni dans la lamentation ni dans les accusations fondées ou pas formulées contre la fédération ou l État central; je suis dans la recherche de solution.

Dans cette perspective, il faut bien cerner le problème, bien comprendre les enjeux pour les marocains.

D abord il est de tradition que tout président sénégalais élu rende visite au roi du Maroc pour raffermir les liens fraternels entre les deux pays. Pour cette fois, avec l avènement du président Diomaye, ce n est pas le cas. Le Chef de l État a fait le tour du monde sans aller voir Sa Majesté le Roi du Maroc dont le poids et l influence en Afrique et dans le Monde ne sont plus à démontrer.

En temps normal, un seul coup de fil aurait réglé le problème.

Ensuite, rappelez vous: il y’a un peu plus de deux ans, un tremblement de terre avait frappé une partie du pays et la jeunesse considérait que la priorité n était pas l organisation de la coupe d Afrique mais la reconstruction dès habitations détruites. Cette large contestation avait donné naissance au Mouvement Z. Des manifestations de rues souvent violentes furent organisées. Finalement les populations incapables de changer le cours des événements avaient décidé d attendre le Gouvernement au résultat qui a été décevante avec cette défaite en finale.

Il s y ajoute qu’ une victoire du Maroc aurait ouvert au Président de la Fédération royale marocaine les portes de la Primature. Malheureusement, cette défaite, en terre marocaine, malgré l appui de la CAF, a fortement compris ses chances de devenir Premier Ministre. Vous comprenez dès lors les conséquences de cette défaite.

Je n oublie pas la sortie malheureuse du président de la fédération Sénégalaise de football qui a jeté de l huile sur le feu au moment où mon ami le Professeur Fekkak, Président du MDM ( Marocains Du Monde) et moi travaillions sur un schéma de rapprochement. Nous envisagions une rencontre de haut niveau sanctionnée par un communiqué conjoint. Malheureuse. Maintenant que faire car il faut sortir nos compatriotes des prisons marocaines. A mon humble avis, il faut mettre à contribution la diplomatie religieuse. Personnellement, j avais entrepris de telles démarches. Il faudrait qu’ une délégation religieuse dirigée par la famille de Seydi Elhadj Malick Sy comprenant également la famille de Baye Niass soir mandatée par le Chef de l État.

Ce choix que je fais n est pas fortuit. Quand le vénère Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh nous a quittés, au Maroc, les drapeaux avaient été mis en berne et ce n est pas le seul acte posé par le royaume chérifien pour montrer son attachement à Tivaouane.

Alors Monsieur le Président de la République, exploitez cette piste même si vous en avez certainement d autres.

Humblement

Ministre Serigne Mbacke Ndiaye