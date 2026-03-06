Subvention sur le riz local : le gouvernement accorde 50 FCFA par kilogramme

Le gouvernement du Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa politique de promotion de la production nationale. Dans une correspondance adressée aux importateurs de riz, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, annonce la mise en place d’une subvention destinée à encourager la commercialisation du riz local.

Selon le document officiel daté du 5 mars 2026, cette mesure s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. « Dans le cadre de la stratégie nationale destinée à renforcer la souveraineté alimentaire et à promouvoir la production locale, le Gouvernement met en place un dispositif incitatif visant à faciliter l’intégration du riz sénégalais dans les circuits commerciaux », peut-on lire dans le communiqué.

Le ministre précise que l’État accordera une aide financière pour soutenir l’achat du riz produit au Sénégal. « A cet effet, une subvention de cinquante (50) francs CFA par kilogramme sera accordée pour l’achat de riz produit localement », souligne la note ministérielle.

Les importateurs sont également invités à participer activement à l’écoulement du riz disponible sur le marché national. « Je vous prie de procéder à l’enlèvement du stock de riz local disponible et de vous rapprocher de la Direction du Commerce intérieur afin d’assurer la mise en œuvre de cette mesure dans les meilleurs délais », peut-on lire dans la correspondance signée par le ministre.