Spécial Météo – Deux vagues de fortes pluies attendues sur tout le Sénégal du 8 au 16 août

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce un épisode pluvieux prolongé sur l’ensemble du pays, avec deux vagues distinctes qui devraient arroser largement le territoire entre le 8 et le 16 août 2025.

Première vague : 8 au 10 août

Après les averses enregistrées vendredi 8 août, des pluies faibles à modérées, parfois accompagnées d’orages, sont prévues sur plusieurs régions :

Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor

: Kolda, Sédhiou, Ziguinchor Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Dakar

: Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Dakar Est : Kédougou, Tambacounda, Matam

: Kédougou, Tambacounda, Matam Nord : Louga, Linguère, avec possibles extensions vers Podor et Saint-Louis.

Deuxième vague : 12 au 16 août

Plus intense et plus généralisée, cette deuxième phase devrait toucher un large éventail de régions, avec de fortes pluies attendues sur :

Centre : Kaffrine, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thiès, Dakar

: Kaffrine, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thiès, Dakar Est : Kédougou, Tambacounda

: Kédougou, Tambacounda Sud : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor

Ailleurs, des pluies faibles à modérées sont également prévues.

Accalmie relative le 11 août

Entre ces deux vagues, une pause relative est attendue le 11 août, même si des averses resteront possibles au centre-sud, au sud-est et en Casamance.

L’Anacim invite les populations, en particulier celles vivant dans les zones inondables, à prendre les précautions nécessaires.