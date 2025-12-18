Soya Diagne : un dernier obstacle avant la liberté provisoire

Le Doyen des juges a accordé à Soya Diagne la liberté provisoire, avec obligation de port du bracelet électronique. Il prend ainsi le contrepied du procureur, qui avait marqué son opposition à la requête. Pour autant, le mis en cause n’est pas encore libre. Le patron de Ledakarois221 est suspendu à la décision du parquet général qui, rappelle Libération, dispose de six jours pour dire s’il formule ou pas un pourvoi.

Soya Diagne a été placé sous mandat de dépôt, le 16 octobre dernier, pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs. Il lui est reproché une vidéo dans laquelle il laisse entendre qu’une haute personnalité aurait violé une Rwandaise ; laquelle, selon ses dires, disposerait d’un passeport diplomatique du Sénégal.

Face aux enquêteurs, Soya Diagne avait invoqué l’humour et la fiction pour justifier les déclarations incriminées.