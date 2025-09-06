Souvenir : Un an déjà que s’est éteint Abdou Ndukur Ndao, une belle et exigeante liberté de l’esprit

Sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, sa plume était vivace. Voila un an déjà que l’enseignant à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l’université Assane Seck de Ziguinchor, Abdou Ndukur Kacc Ndao s’est éteint d’une crise cardiaque. L’intellectuel, connu pour son engagement et son franc-parler, est mort en laissant derrière lui un héritage immense et une contribution significative à la compréhension des dynamiques sociales et culturelles du Sénégal.