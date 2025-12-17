« Sonko n’est redevable à personne, la nation lui doit »:Fadilou Keïta défend Ousmane Sonko face à ses détracteurs

Dans une publication sur sa page Facebook, Fadilou Keïta, directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Sénégal et membre du parti Pastef, a vivement réagi à des déclarations attribuées au Pr. Arona Coumba Ndoffene Diouf, notamment autour de la solidité de l’État sénégalais et de la place du Premier ministre Ousmane Sonko dans l’actuel dispositif institutionnel.

Se référant à la formule « Sénégal dafa am État, un État fort », Fadilou Keïta estime que ces propos rappellent, selon lui, la gouvernance de l’ancien président Macky Sall, qu’il accuse d’avoir fragilisé l’économie nationale. Il met en cause ce qu’il considère comme un manque de courage politique, apparu tardivement, à la fin du second mandat de l’ancien chef de l’État.

Sur la question d’une supposée crainte d’Ousmane Sonko quant à une future candidature présidentielle, Fadilou Keïta rejette catégoriquement cette hypothèse, qu’il qualifie de « mensonge ». Il soutient que le débat sur le maintien d’Ousmane Sonko à la primature ou son éventuelle accession à la présidence de l’Assemblée nationale s’est posé de manière légitime après les élections législatives de 2024.

Selon lui, les raisons ayant conduit au maintien d’Ousmane Sonko à la tête du gouvernement sont connues des cercles dirigeants, et toute demande de limogeage ignorerait ces réalités. Il rappelle notamment le parcours de l’actuel Premier ministre, évoquant son départ de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) dans un contexte qu’il décrit comme un combat solitaire.

Fadilou Keïta insiste sur le rôle central d’Ousmane Sonko dans la dynamique politique ayant conduit à l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, le présentant comme l’un des principaux artisans du changement. Il souligne également le refus, par Ousmane Sonko, d’arrangements politiques passés qui auraient pu faciliter une candidature sous le régime précédent.

Abordant les tensions au sommet de l’État, Fadilou Keïta reconnaît l’existence de blocages, tout en affirmant qu’ils n’ont pas empêché, selon lui, une baisse notable du coût de la vie. Il met en garde contre une éventuelle rupture au sommet de l’exécutif, qu’il juge susceptible d’aggraver la tension sociale et de compromettre les efforts engagés.

Pour terminer Fadilou Keïta appelle à éviter toute « théorie de la division » et affirme que, quelles que soient les divergences, certains acteurs politiques resteraient, selon lui, durablement redevables au Premier ministre Ousmane Sonko, estimant que cette trajectoire relève d’un choix providentiel.