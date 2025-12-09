Sommet MSGBC 2025 : Diomaye lance l’appel à une souveraineté énergétique africaine

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce matin à l’ouverture du Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025, qui réunit à Dakar les pays du bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée) ainsi que de nombreux partenaires africains et internationaux.

Dans son allocution, le Chef de l’État a insisté sur l’importance stratégique de cette rencontre pour l’avenir énergétique de la région. Il a rappelé la nécessité de mieux valoriser les ressources naturelles, de renforcer l’intégration énergétique sous-régionale et de bâtir des chaînes de valeur capables de soutenir l’industrialisation, la création d’emplois et une prospérité durable.

Le Président a déclaré : « J’ai lancé aujourd’hui à Dakar le Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025, qui marque une étape importante pour le bassin MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée), engagé à mieux valoriser ses ressources et à renforcer son intégration. Avec nos partenaires africains et internationaux, nous avançons vers une souveraineté énergétique créatrice d’emplois, porteuse d’industrialisation et génératrice de prospérité durable pour nos peuples. »

Le Sénégal se félicite d’accueillir ce rendez-vous majeur, qui contribue à consolider une vision commune d’une souveraineté énergétique africaine plus solide, plus innovante et mieux partagée.