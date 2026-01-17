Un soldat sénégalais tué et sept blessés dans un accident en RCA

Un militaire du 4ᵉ détachement sénégalais d’intervention rapide engagé dans la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (SENQRF4/MINUSCA) a perdu la vie vendredi 16 janvier 2026, à la suite d’un accident. Sept autres militaires ont été blessés, dont cinq grièvement.

L’incident est survenu près du village de Yenga, à 22 km de Bouar, lorsqu’un véhicule du détachement a été impliqué dans un accident lors d’une patrouille.

Le ministère des Forces armées rappelle que le 4ᵉ détachement sénégalais, composé de 180 militaires, est déployé dans le nord-ouest de la Centrafrique depuis le 31 mai 2025 et participe aux opérations de protection des populations civiles aux côtés des forces locales.

Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées, a indiqué que les autorités suivent de près la situation.