« Soit on est dans PASTEF, soit on ne l’est pas »: Coup de gueule de Khadija Mahécor

Khadija Mahecor Diouf responsable de Pastef et maire de Golf Sud a publié un message au ton particulièrement ferme, dénonçant ce qu’elle considère comme des dérives internes au sein du parti PASTEF. Dans ce texte assimilé à un coup de gueule, elle exige une clarification sans équivoque des positions de tous les responsables et militants.

« Il est désormais impératif que la position de chacun soit connue et assumée : Président, Ministres, Directeurs généraux, Députés, responsables politiques comme militants à la base », écrit-elle, avant de marteler qu’« dans PASTEF, il n’y a plus de place pour l’ambiguïté ». Khadija Mahecor Diouf pose un choix binaire : « Soit on est dans PASTEF, soit on ne l’est pas. Soit on est avec le projet, soit on est en dehors ». Elle juge la situation actuelle « inadmissible » et estime qu’elle « ne peut plus être tolérée ».

Insistant sur les valeurs du parti, la responsable politique affirme qu’« un patriote assume. Il ne navigue pas. Il ne se cache pas. Il ne souffle pas le chaud et le froid ». Elle rappelle également que « PASTEF a des règles, PASTEF a une ligne, PASTEF a un GUIDE qui s’appelle Ousmane SONKO »