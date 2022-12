Sur l’assimilation de son département à une Direction générale par certains députés, Victorine Ndèye avait dit en commission ne pas être de cet avis. A titre d’illustration, elle avait renseigné que le ministère, pour le compte de la Microfinance, polarise un secteur qui

compte environ 4 millions de clients, soit près de 10 fois la clientèle des institutions bancaires du pays. De plus, a-t-elle ajouté, «le secteur de la microfinance octroie près de 50milliards de crédits par mois et offre l’accès à des services financiers aux populations

à l’échelle nationale ».

Poursuivant, elle a indiqué qu’à travers l’économie sociale et solidaire, selon la situation de référence de l’ANSD, le secteur compte 69 884 emplois permanents, 85 199 contrats à durée déterminée et 458 385 bénévoles ou membres mutualistes, démontrant ainsi la dimension transversale et l’importance de son département ministériel. Dans la même dynamique, Victorine Ndèye avait rappelé que les organisations de l’économie sociale et solidaire, toujours selon la situation de référence de l’ANSD, ont contribué à hauteur de 255, 1 milliards FCFA en 2019, soit 1, 9 % du Pib. Au titre budgétaire, Victorine Ndèye s’était réjouie des plaidoyers des députés en faveur de l’augmentation des crédits alloués à son département.

Néanmoins, sans minorer l’importance de son budget, elle a tenu à préciser qu’un ministère n’est qu’un catalyseur et, à travers les SFD et les acteurs de l’Economie sociale et solidaire, l’objectif poursuivi est de créer les conditions adéquates pour avoir de l’impact dans le quotidien des populations. A ce niveau, elle a rappelé que le rôle de son ministère, à travers le programme « Promotion de la microfinance »,ne consiste pas à se suppléer aux Services financiers décentralisés (SFD) ou à se livrer à une opération de distribution de fonds, mais plutôt à identifier les écueils que sont les taux d’intérêt élevés et l’absence de garantie qui rendent difficile l’accès des populations aux crédits.

Cela permettra, par la suite, de prendre des mesures adéquates tendant à l’atténuation voire à l’éradication de ces contraintes afin de favoriser l’inclusion financière des populations. C’est en cela, dira-t-elle, que le Fonds d’impulsion de la Microfinance, à travers une ligne de financement d’un milliard Fcfa destinée aux commerçants et tabliers de la région de Dakar, a permis, parla prise en charge de certains frais, de favoriser un accès aux crédits à un taux de 6%. En outre, la ministre, revenant sur l’accès aux services financiers à toutes les populations, a tenu à rassurer les députés sur la prise de mesures incitatives en vue d’un maillage territorial des SFD. A propos de l’économie sociale et solidaire, il s’agit, à travers l’approche basée sur la chaîne de valeur, de favoriser la formalisation avec l’accompagnement des acteurs du secteur qui sont constitués en coopératives, en Groupements d’intérêt économique (GIE) et même en tontines à travers le modèle des calebasses.

D’après Victorine Ndèye, l’économie sociale et solidaire existe depuis longtemps au Sénégal avec un relatif impact. Seulement, le défi majeur du moment est de la structurer afin de générer de l’activité à même de fixer les populations dans les terroirs. Pour y parvenir, il faut leur offrir un travail décent en les accompagnant aussi bien dans la formation que dans l’orientation, fera-t-elle noter. Réagissant à la problématique du financement soulevée par des députés, Victorine Ndèye a considéré qu’à l’analyse, le problème est davantage structurel que financier et ne peut être résolu qu’à travers le regroupement des acteurs en citant l’exemple de la mise en place de coopératives dans certaines filières. Relativement à la vulgarisation de l’économie sociale et solidaire, elle a rassuré que son département compte s’y atteler dès l’année 2023, tout en rappelant que notre pays peut se vanter aujourd’hui de disposer d’une loi d’orientation relative à l’économie sociale et solidaire votée en juin 2021.

À ce propos, la ministre a informé que de nouveaux décrets d’application seront adoptés après qu’un premier décret d’application soit déjà pris en mai dernier.

Libération